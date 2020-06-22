Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış dolayısıyla bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.