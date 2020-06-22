Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçeye bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, COVID-19 vakalarına rastlandı.
Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Cami hoparlörlerinden sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
Etiketler: Konya seydişehir karantina Kesecik Mahallesi Alaylar 1 MahallesiSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:38
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