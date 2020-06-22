Bayramiç'e bağlı Gedik köyünden aldığı tarım işçilerini ilçe merkezi civarındaki tarlalara götüren Mustafa Küçükler idaresindeki minibüs, Bayramiç Barajı Halil Bey Çiftliği mevkiinde kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, araçta bulunan işçiler Sevcan, Ebru ve Zekiye Demir, İlkay ve Fatma Kostak, Yalçın ve Semiha Atmaca, Ünzile ve Şengül Küçükler, Ayten ve Asım Ramazan Evren ile Elveda Görgülü ve Dilşad Kumral yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişiler, hastanede ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.