Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silahın satışını yaptıklarını belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 5 tabanca, av tüfeği, 133 mermi, 10 deforme olmuş kovan, 6 sökülmüş kurusıkı tabanca malzemesi, 68 şarjör ve torna makinesi ele geçirdi.

Zanlılardan 6'sını gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.