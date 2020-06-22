Konya'nın Meram ilçesinde, park halindeki 4 otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülerek, ateşe verildi.

Araçlar alev alev yanarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Ancak 4 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sahibi Naif Evregen, olayı şöyle anlattı:

''Gece 03.00 sıralarında, komşular aracınızı yanıyor diye, bizi çağırdı. Aracımla birlikte 4 aracın yandığını gördüm. Üzerine bir şey dökülüp, yakılmış. Hemen itfaiye geldi ve müdahale etti. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Bir süre önce de yakın bir yerde 3 araç kundaklanmış. Bunu yapanlar özellikle güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçiyor."