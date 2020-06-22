Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından başlayan "yeni normal" dönemde turizm sezonu açıldı.

Mavi bayrak, plajlar için karne niteliği taşıyor

Turizmin başkenti Antalya'da, mavi bayraklar plajlarda dalgalanmaya başladı. Bu konuda dünyada lider olan kentteki mavi bayraklı plaj sayısı da yükseldi. Geçen yıl 202 olan mavi bayraklı plaj sayısı 206'ya yükseldi.

Mavi bayrak, plajlar için karne niteliği taşıyor. Mavi bayrak alabilmek için de deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitim ve bilgilendirme, güvenlik, hizmet ve olanaklarla ilgili birtakım kriterlerin yerine getirilmesi bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı

Bu bayrağa sahip olan plajlarda denetim kesintisiz sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tedbirler daha da artırıldı. Sosyal mesafe, hijyen, maskelerin atılacağı çöp kutuları, şezlong, şemsiye gibi kriterler de değerlendirilen hususlardan oldu.

Turizm işletmeleri de mavi bayrak almak için tüm şartları yerine getiriyor.

Mavi bayrak konusunda Antalya'yı 134 plajıyla İspanya'nın Valencia, 109 plajıyla da Fransa'nın Occitanie kenti takip ediyor.