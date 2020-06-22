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Önüne düşen beton parçalarından son anda kurtuldu
İzmir'de kaldırıma düşen beton parçaları az daha bir kişiyi canından ediyordu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne beton parçaları düştü.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yaya yara almadan kurtuldu.
Etiketler: yaya izmir beton parçasıSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:27
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