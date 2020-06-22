Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rize'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, çarpan aracın sürücüsü ve oğlu yaşamını yitirdi, diğer aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Rize Karadeniz Sahil Yolu'nda, Süleyman Düzgün idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman ve yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün hayatlarını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Yusuf Sinan Akbulut da, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: kaza Karadeniz Sahil yoluSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:06
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