Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 35 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Güneş Adası sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen Afganistan uyruklu 35 kişinin yerleri tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Cunda Adası'na getirildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Etiketler: midilli adası Ege denizi cunda adasıSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:48
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