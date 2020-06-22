İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 2 katlı bir villada elektronik sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Kaçakçılar elektronik sigaraların likitlerini orijinal olarak yurt dışından getiriyordu. Villada kurdukları laboratuvar ortamında hazırlanan sıvılarla satış yapıyorlardı.

Villada 300 bin parça elektronik sigara ve likidi ile imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, satışı yasak elektronik sigaraları, internet üzerinden pazarladıkları belirlendi.