Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanenin ikinci katında çıkan yangın, kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı.

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Hastalar tahliye ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Köksal Gökçe aktardı.https://t.co/zQetcPh8b4 pic.twitter.com/9bIvosmpc7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2020

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30’da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."