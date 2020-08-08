Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da düğün salonları denetlendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlar ile sahillerdeki eğlence yerlerinde denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerde, salonlarda etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi.
Güngören'de bir düğün salonunu denetleyen polis ekipleri, davetlilerin ve işletme sahibinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti.
[Fotoğraf: AA]
Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler denetlendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İçişleri Bakanlığı düğün salonları denetimSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 23:19
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