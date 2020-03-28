Dünyada ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda da sosyal mesafe kuralına hassasiyetle uyuluyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede ortak kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.