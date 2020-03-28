Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sosyal mesafe kuralına birliklerde de uyuluyor
Milli Savunma Bakanlığı, askeri birliklerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye ilişkin video paylaştı.
Dünyada ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda da sosyal mesafe kuralına hassasiyetle uyuluyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede ortak kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Etiketler: msb sosyal mesafe koronavirüs salgınSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:12
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