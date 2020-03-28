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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: zehir taciri uyuşturucu operasyon GaziantepSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:55
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