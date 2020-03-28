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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağışın beklendiği İstanbul'da vatandaşların sel ve su baskınlara karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.
İstanbul ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'de başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıksız devam edeceği öngörülüyor.
Meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: yağmur sağanak yağış sağanak kuvvetli sağanak Kocaeli İstanbulSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:52
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