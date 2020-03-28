"Toros" adlı gemiyle sabah Mersin Uluslararası Limanına gelenler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra AFAD personelinin eşlik ettiği 6 otobüs, Karaman'a gitmek için yola çıktı.

Otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktığı görüldü.

KKTC'den gelenlerin yurtlarda gözlem altında tutulacağı öğrenildi.