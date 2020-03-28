Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO seferlerine koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. BUDO'nun yapılacak bazı seferleri tedbirler kapsamında iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Etiketler: sefer iptali deniz otobüsü BUDOSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:37
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