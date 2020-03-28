Aydın'ın Koçarlı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine rağmen davullu zurnalı eğlence yaparak bu görüntüleri sosyal medyada canlı yayınla paylaşan 8 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Esentepe Mahallesi Yayla mevkisinden eğlence sesinin gelmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, alkol alarak davullu zurnalı eğlence yaptığı ve bunu sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı tespit edilen 8 kişiye, koronavirüs salgını kapsamındaki tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira ceza uyguladı.