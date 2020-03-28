Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde yaşayan 66 yaşındaki emekli Recep Özen, koronavirüs salgınına karşı önlem almak için evinin önündeki bahçe kapısına ‘Koronavirüs var, girmek yasaktır’ yazılı tabela asıp, "dur" işareti yapan maskeli korkuluk koydu.

"Misafir gelmesin, kabul etmiyorum"

Korkuluğa ve tabelaya rağmen gelenleri içeri almadan uzaktan konuşan Recep Özen şöyle dedi:

"Yanıma gelmek istiyorlar. Gelmemeleri için benden uzak durmalarını istedim. Koronavirüs şakaya alınacak bir şey değil. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. Bütün dünyayı sardı. Kendimizi koruyalım. Misafir gelmesin bana, kabul etmiyorum. Aralara mesafe konulsun ve evden çıkılmasın.’’