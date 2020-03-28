Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde salgın tedbirlerine uymayan ve aralarında kafe, kıraathane, oyun salonu ile lokanta bulunan 7 iş yerine ceza kesildi.

Açıklamada, esnafların alınan tedbir ve kararlara uyması istendi.