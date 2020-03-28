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Hakkari'de tedbirlere uymayan 7 iş yerine ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan ve aralarında kafe, lokanta, oyun salonu ile kıraathane bulunan 7 iş yerine ceza uygulandı.
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.
Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde salgın tedbirlerine uymayan ve aralarında kafe, kıraathane, oyun salonu ile lokanta bulunan 7 iş yerine ceza kesildi.
Açıklamada, esnafların alınan tedbir ve kararlara uyması istendi.
Etiketler: para cezası oyun salonu lokanta kıraahtane kafe Hakkari cezaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:18
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