Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapan 12 kişi yakalandı.
Bitlis'te Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapan 12 kişi tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen şüphelilere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi. Güroymak ilçesinde saptanan adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu gözaltı BitlisSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:39
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