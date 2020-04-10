Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği ek kararlar alındı.

Kararlar şu şekilde sıralandı:

- 10 Nisan 2020 Cuma (bugün) gününden itibaren, 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günleri Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde ikamet edenler hariç ilçelere özel araçlarla giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

- İlçelerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca ilçelerinde kalması isteniyor.

Açıklamaya göre bu ilçelerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecek:

* Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

* Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilçelerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen ilçelerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

* Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

* Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

* Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilecek.