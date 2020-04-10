Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya, vizesi dolanlara ceza uygulamayacak
Almanya'ya iş seyahati ya da turistik amaçla gelen ancak koronavirüs (COVID-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle vize süresi bitenlerin herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacakları bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, süresi dolan çalışma ya da turist vizesi sahiplerine, 30 Haziran'a kadar cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi.
Çalışma vizesi dolanların 30 Haziran'a kadar çalışmaya devam edebileceği vurgulandı.
Açıklamada, durumun bu tarihten sonra tekrar değerlendirileceği kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:24
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