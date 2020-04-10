İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, süresi dolan çalışma ya da turist vizesi sahiplerine, 30 Haziran'a kadar cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi.

Çalışma vizesi dolanların 30 Haziran'a kadar çalışmaya devam edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, durumun bu tarihten sonra tekrar değerlendirileceği kaydedildi.

