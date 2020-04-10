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"Fatih" sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için teknik hazırlıkları yapılmak üzere Haydarpaşa Limanı'na çekildi.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'deki faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen "Fatih" sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek dün sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 8 römorkörleriyle Haydarpaşa Limanı'na çekilen Fatih, liman girişinde bekleyen Kıyı Emniyeti 5, Kurtarma 2 ve Kurtarma römorkörleri tarafından limana yanaştırıldı.
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi limanda, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için yapılacak direk kısaltma işlemi gibi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e açılacak.
Etiketler: sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı fatihSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:38
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