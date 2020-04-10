Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'deki faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen "Fatih" sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek dün sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 8 römorkörleriyle Haydarpaşa Limanı'na çekilen Fatih, liman girişinde bekleyen Kıyı Emniyeti 5, Kurtarma 2 ve Kurtarma römorkörleri tarafından limana yanaştırıldı.

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi limanda, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için yapılacak direk kısaltma işlemi gibi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e açılacak.