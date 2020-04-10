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Adıyaman'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yaralının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünde hayvan otlatan Abdurrahman Çelenk ile arkadaşı Süleyman Çelik'in bulunduğu alana yıldırım düştü.
Olayda yaralanan Çelenk ve Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Abdurrahman Çelenk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yalanan Süleyman Çelik'in ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Çelenk'in yakınları acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.
Etiketler: yıldırım düşmesi AdıyamanSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:39
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