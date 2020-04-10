Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te çilek yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te çilek yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken kasalarca çilek de yola savruldu. D-650 kara yolunda ise ulaşım bir süre aksadı.
Beytullah Y. idaresindeki 33 AEM 240 plakalı çilek yüklü kamyon, D-650 Bilecik-Bozüyük yolunun Karaköy kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Beytullah Y. yaralandı, kamyonun kasasında bulunan çilek kasaları karşı şeride döküldü.
Kamyon sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yola dökülen çileklerin temizlenmesi için kara yolunun Bilecik-Bozüyük istikametindeki trafik yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: bilecik trafik KazasıSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:35
Sıradaki Haber
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri de ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz