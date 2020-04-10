Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağcılar'da yasağa uymayan kafe mühürlendi
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kafe mühürlendi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir kafenin COVID-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine giden polis ekipleri, 1'i iş yeri sahibi 6 kişiye toplam 19 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.
Kafe ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: koronavirüs İstanbul covid 19 BağcılarSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:52
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