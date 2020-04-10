Milli Savunma Bakanlığı, 2020 MSÜ Sınavı ile ilgili Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020

Tercih tarihi daha sonra açıklanacak

ÖSYM Başkanlığı'nca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenen MSÜ Sınavı'nın 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılması duyurulan aday tercih işlemlerinin de ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada "Tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır" denildi.