Alkışlar hem iyileşenlere hem de onlar için gece gündüz çalışan sağlıkçılara...

Sivas'ta 46 hasta, koronavirüsle mücadeleyi kazandı, alkışlarla taburcu edildi.

Isparta'da ise sağlık çalışanlarının hassasiyeti dikkat çekti. Bir hemşire diğer hastaların moralinin bozulmaması için taburcu olan kişinin odasına sessizce gitti.

87 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Sadece gençler değil, yaşı ilerleyen hastalar da virüse direniyor. Erzurumlu 87 yaşındaki İbrahim Özmen onlardan biri. Koronavirüs teşhisi konulan yaşlı adam, bir hafta gibi kısa sürede tedaviye cevap verdi. Özmen, sağlık personelinin alkışları arasında taburcu oldu.

70 yaş üstü 2 kişi hastalığı yendi

Adıyamanlı 79 yaşındaki Gülperi Koç ve Tokatlı 71 yaşındaki Bektaş Çakmak da şifa bulan yaşlı hastalardandı.

Giresun'da ise 2 hasta virüsü yenip taburcu oldu. Taburcu olan hastalar "evinizde kalın" çağrısı yaptı.

65, 75 ve 76 yaşındaki hastalar tabucu oldu

Muğla'da 76 yaşındaki Neriman Dukali, İzmir'de 75 ve 65 yaşındaki iki hasta tedavilerinin ardından hastaneden çıktı.

Aydın'da 14 hasta taburcu

Aydın Devlet Hastanesi çalışanları ise, bir günde 14 hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı.

1 yaşındaki bebek virüsü yendi

Bursa'da ise 1 yaşındaki bebek, tedavisinin 6. gününde virüsü yenmeyi başardı.

Rize'de hemşire virüsü yendi

Rize'de ise pandemi hemşiresi Hatime Karakuş tedavi sürecini atlattı, meslektaşlarının alkışları arasında görevine geri döndü.

Isparta'da karantina altında kalan umrecilerden testleri pozitif çıkanların tedavisi sürüyor. İyileşenlerden 39'u otobüslerle memleketlerine uğurlandı.