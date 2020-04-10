Ülkedeki Aftonbladet gazetesine göre skandal talimatı, araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesi verdi.

80 yaşından büyüklerin yoğun bakıma alınmaması istendi.

Talimat İsveç basınında "80 yaşın üzerine yoğun bakım yok" başlığıyla yansıdı, hastaneye tepki yağdı.

Hastaneden savunma geldi

Hastaneden yapılan açıklamada ise, Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz" ifadesine yer verildi.

Ancak bu açıklama tepkileri dindirmedi.

10 milyon nüfuslu İsveç'te, 9 bin 685 vaka bulunuyor, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 870.

81 yaşındaki hasta yoğun bakıma alınmadı

Ülkede hastanenin kararı tartışılırken 81 yaşındaki Süryani asıllı Hanna Altınsu hayatını kaybetti. Koronavirüs hastası adam, boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmadı.

Durumu kötüleşmesine rağmen solunum cihazına da bağlanmadı.