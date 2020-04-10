Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Ülkede COVID-19 görülen kişi sayısı bin 335 artarak 23 bin 97'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 115 artışla 2 bin 511'e yükseldi.