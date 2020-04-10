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Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 511'e yükseldi
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Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 335 artarak 23 bin 97ye ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 2 bin 511 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Ülkede COVID-19 görülen kişi sayısı bin 335 artarak 23 bin 97'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 115 artışla 2 bin 511'e yükseldi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Hollanda covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:47
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