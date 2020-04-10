Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'ya ait uçak gemisinde Covid-19 tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 tespit edildi.
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki 66 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 50'sinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, vakaların durumunun ağır olmadığı ifade edilerek gemideki 3 kişinin tedbir amacıyla Portekiz üzerinden Fransa'nın Toulon kentine gönderildiği belirtildi.
Bakanlıktan iki gün önce yapılan açıklamada, Atlantik'teki uçak gemisinin Kovid-19 şüphesiyle 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği bildirilmişti.
Etiketler: uçak gemisi koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:16
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