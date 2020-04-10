Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Departmanı Direktörü Magripa Yembergenova, 16 Mart'ta yaş ortalaması 75 olan 148 kişinin bulunduğu Tselinograd ilçesindeki huzurevinin 16 Mart'ta karantinaya alındığını ve ardından personelin çoğunun izne gönderildiğini belirtti.

Huzurevinde 2 ve 6 Nisan'da 72 ve 91 yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yembergenova, ölümlerin ardından yapılan COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını dile getirdi.

Yembergenova, "Ölenlerle temas eden kişilere yapılan test sonuçları 34 yaşlı ve bir çalışanda COVID-19'un olduğunu gösterdi. Hastalar enfeksiyon hastanelerine kaldırıldı." dedi.

Virüsün karantinaya alınan huzurevine nasıl girdiği henüz bilinmiyor.