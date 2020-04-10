ABD’nin New York şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor.

Basına yansıyan görsellerde, koruyucu kıyafet giyinen işçilerin, büyük çukurlara inerek tabutları yerleştirdiği gözlemlendi.

New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, 6 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artması nedeniyle cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini kaydetmişti.

"ABD'nin Vuhan'ı" New York

ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta Kovid-19 vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 161 bin 504'e ulaşmıştı.

New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirmişti.