Rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne getirilen kız bebek Z.D.'nin, burada yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan Z.D., 5 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Z.D.'nin tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Muhammet Furkan Korkmaz, bebeğin öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Hasta bebeğin ilk test sonuçlarının pozitif olduğunu belirten Korkmaz, "Tedavinin 5'inci gününde numunesi negatif geldi. Şikayetleri geriledi, biz de evde kullanacağı ilaçları düzenleyerek hastamızı taburcu ettik. Şu anda durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.