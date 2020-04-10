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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 93 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirlere uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanan 130 kişiden 93'üne para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.
Sokağa çıktılar
Kurallara uymadığı tespit edildiği için yasal işlem yapılan 130 kişiden, sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan 22 kişiye toplam 9 bin 232 lira ceza kesildi.
Sosyal mesafeye uymadılar
Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye de bin 568 lira para cezası verildi.
Ekipler, mesire ve piknik alanları ile sahilde yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymadığı tespit edilen 53 kişiye 26 bin 439 lira cezai işlem uyguladı.
Toplu taşıma araçları ile personel ve işçi servislerinde, yolcu taşıma kapasitesinin yarısı oranı dışına çıkan 13 araç sürücüsüne ise bin 716 lira ceza kesildi.
Etiketler: para cezası Mersin koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:32
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