Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan 14 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içeren paylaşımlarda bulunan 14 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 1,8 ton ete el kondu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz