Sosyal medyada asılsız paylaşımlara dikkat

Uzmanlar sosyal medyadaki yanlış bilgilere karşı uyarıyor. Sosyal medyada dönen bilgiler doğruluğu kontrol edilmeden paylaşılabiliyor. Fakat bu paylaşımların cezai yükümlülükleri bulunuyor.

Kimi mesaj gönderiyor, kimi de arkadaşları ile iletişim sağlıyor. Sosyal medya grupları, çağımızın en büyük iletişim platformu durumunda.

Ancak pek çok kişi sosyal medyada dönen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmiyor. Hatta yanlış bilgileri bilmeden paylaşabiliyor.

Uzmanlar, sosyal medya terörüne alet olunmaması için uyarıyor. Kaynağı teyit edilmeyen hiçbir bilgi, haber, fotoğraf ve görüntü paylaşılmamalı.

Bu tür paylaşımlarla karşılaşıldığında yapılması gereken önce ekran resminin alınması. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların cezai sorumluluğunun olduğu unutulmamalı.

Kaynak: TRT Haber