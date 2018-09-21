Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

3'ü sözde lider kadrodan 56 terörist etkisiz hale getirildi

14-20 Eylül tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Yapılan operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 21, yurt dışında 35 olmak üzere toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda, 23 adet piyade tüfeği, bir adet sten marka tüfek, bir adet doçka uçaksavar, iki adet AT-4 Tanksavar füzesi, bir adet AT-5 tanksavar füzesi, üç adet RPG-7 roketatar, dört adet dragunav keskin nişancı tüfeği, iki adet makineli tüfek, üç adet tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile 63 adet el bombası, bir adet silah üstü termal kamera, beş adet telsiz, bin 53 adet fünye, 100 kg amonyum nitrat ve 30 kg patlayıcı madde ele geçirildi, 11 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Operasyonlarda 9 asker de yaralandı.

PKK/KCK'nın finans kaynaklarına darbe

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlarda, 44 bin 949 paket kaçak sigara, 149 bin 65 kg kenevir tohumu, 669 bin 478 adet kök kenevir ve 725 bin 168 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla yapılan Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 km²’lik alan kontrol altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı 4 bin 573 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” başarıyla devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 573 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 241 asker yaralandı.

Afrin’de yapılan mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinde bugüne kadar 267 adet mayın ve bin 402 adet EYP imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve tesis ettiği sahra fırını vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

TSK, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunmaktadır.

Münbiç Bölgesi

Açıklamada daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandı ifade edildi.

20 Eylül 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 48 bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi, söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber