Sedanur Güzel'i arama çalışmaları 6. gününde

Kars'ta kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'den hala haber yok. Paslı köyünde pazar günü öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan kızları 9 yaşındaki Sedanur Güzel için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Hala bir iz yok

Sazlıklar, kuyu ve mağaralarda yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Tutuklanan komşu Ertan B. ifadesinde, çocuklarla konuştuğunu kabul etti.

5 ayrı suçtan kaydı var

Olayla ilgili olduğu iddiasıyla komşu tutuklanan Ertan B. ifadesinde Sedanur ve diğer çocuklarla konuştuğunu kabul etti. "Çok kısa konuştuk, aramızda duvar vardı, sonra ayrıldım" diye savundu kendini.

Cep telefonunda yapılan incelemede ise, cinsel içerikli çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. 5 ayrı suçtan kaydı olan şüphelinin, yarı açık cezaevine nakli sırasında firar ettiği belirlenmişti.

Aramalara Kars İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığının iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel" ile arama faaliyetleri devam etti.

Paslı ve Kötek köyleri arasındaki dere yatağı tekrar jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arandı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Ekiplerin arama çalışması köy çevresinde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA