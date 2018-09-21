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İstanbul merkezli terör operasyonu: 4 gözaltı

3 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üyesi oldukları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

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İstanbul merkezli terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK içinde faaliyet gösteren ve geçmiş yıllarda kentte meydana gelen birçok olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Çalışma kapsamında, 21 Eylül'de İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, 20 Temmuz 2011'de Kağıthane'de bir araçta bulunan çok sayıdaki molotofkokteylinde parmak izleri bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, şanlıurfa, malatya, İstanbul
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