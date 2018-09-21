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FETÖ sanığı eski vali yardımcısına hapis cezası

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda dava açılan eski Mersin Vali Yardımcısı Veysel Özgür 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ sanığı eski vali yardımcısına hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Veysel Özgür ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Özgür, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Özgür'ü ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eski Mersin Vali Yardımcısı Veysel Özgür, Adana
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