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Hakkari'de polis 2 bin kişiye aşure ikram etti

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışı 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışı Hacı Sait Camii'nin önünde, 2 bin kişiye aşure dağıttı.

Aşure dağıtımına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü de katıldı. Vali Toprak, kent sakinleriyle birlikte aşure yedi.

Emniyet Müdür Vekili Görgülü, Hakkari'de aşure etkinliğinin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü artık aşure etkinliğini geleneksel hale getirdi. Aşure etkinliğine Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm vatandaşların eşlik etti. Burada keyifli etkinlik olduğu gibi kaynaşmanın da olduğu etkinliğimize vatandaşlar yoğun rağbet gösterdi. Etkinliğimize katılan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: polis, Hakkari, Aşure
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