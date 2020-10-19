Haber Giriş: Kaynak: İHA
Şoförden kalabalığa tepki gösteren yolcuya: Çok düşünüyorsan binmeyeceksin
İstanbul'da bir minibüsün sürücüsü, fazla yolcu aldığı için tepki gösteren yolcuya "Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" cevabını verdi.
Avcılar-Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde tartışma yaşandı. Yolcu ile şoför arasındaki tartışma fazla yolcu alındığı için çıktı.
Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Minibüs sürücüsünün “O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” demesi üzerine yolcu da “Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman” diyerek tepki gösterdi.
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