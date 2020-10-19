Avcılar-Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde tartışma yaşandı. Yolcu ile şoför arasındaki tartışma fazla yolcu alındığı için çıktı.

Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Minibüs sürücüsünün “O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” demesi üzerine yolcu da “Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman” diyerek tepki gösterdi.