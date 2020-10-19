Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sait S. idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, yedek şoför İlyas Eren ile muavin Enes Aydoğmuş, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılardan Eren ile Aydoğmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sait S. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sıradaki Haber
Bariyerler ok gibi otomobile saplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz