Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 403 Covid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1504 kişi iyileşti. Böylece Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 304 bin 3'e yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312'ye ulaştı. Hasta sayısı 347 bin 493, vefat sayısı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427, aktif hasta sayısı 34 bin 194 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 1500'den fazla iyileşen hasta olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, "Yeni tespit edilen 1815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürmeye devam edelim." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanlığından valiliklere yeni genelge

İçişleri Bakanlığınca, tüm valiliklere "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede Covid-19 salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm dünyada devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Genelgede, Türkiye'de de Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik ek kurallar ve önlemlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Salgınla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı kararlar alındığı bildirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair 'takip', 'denetim' ve 'uyarı' ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirlerle yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak. 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak."

Genelgede bu kapsamda, 19 Ekim Pazartesi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarının, 20 Ekim Salı şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogarların, 21 Ekim Çarşamba organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servislerinin, 22 Ekim Perşembe tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin, 23 Ekim Cuma AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesislerinin, 24 Ekim Cumartesi kamuya açık alanların (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller), 25 Ekim Pazar berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları ile lunapark/tematik parkların denetleneceği bildirildi.

Denetimlerin, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede planlanacağı ve uygulanacağı aktarılan genelgede, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacağı ifade edildi.

Maske ve fiziki mesafe konusu bir kez daha hatırlatılacak

Genelgede, havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağının öngörüldüğü, fiziki mesafenin hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu kaydedildi. Kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacağı aktarıldı.

Bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla ülke genelinde bazı anonsların yapılacağı belirtildi.

Kararlara uymayanlara gerekli adli işlemler başlatılacak

Son dönemde bildirim oranlarında düşüş yaşanması ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığına ilişki tespit ile Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespiti durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, suç teşkil eden davranışlara yönelikse adli işlemlerin başlatılacağı hatırlatılan genelgede valiliklerden şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun bir an önce sağlanması istendi.

Genelgede, bu konuya ilişkin iş ve işlemlerin, İçişleri Bakanlığının denetim elemanlarınca yapılacak teftiş veya soruşturmalarda özellikle takip edileceği vurgulandı.

Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına koronavirüs ertelemesi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.

Ziraat Bankası Spor Kulübünden yapılan açıklamada kırmızı-beyazlı oyuncu Wouter Ter Maat'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada "Tedbir amacı ile takımımızın Bursa BBSK ile yapacağı maç TVF tarafından başka bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporlu Ekuban'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan 2 PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bazı il ve ilçelerde karantina uygulaması

Adıyaman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 104 evde, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kulalar ve Durhasan mahalleleri ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney mahallesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ta ise merkeze bağlı Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman ilçesine bağlı Değirmendere köylerine giriş ve çıkışlar Covid-19 tedbirleri kapsamında yasakladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü ile Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde de 17 binada karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Bursa'da Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, yeni oluşturulacak filyasyon ekipleri için araç ve şoföre ihtiyaç duyulması halinde, başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarında görev yapan ve sürücü ehliyeti bulunan tüm çalışanlar görevlendirilebilecek.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı tespitinden hareketle, Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve adli yaptırımlar başlatılacak.

Gerek belediyelerin kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslarda gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya vb.) havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden maske, temizlik ve mesafe kurallarına ilişkin sık sık duyurular yapılacak.

Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

Fabrika ve diğer iş yerlerinde çalışan Covid-19 tanısı konulan personelin yakın temaslıları, iş yeri hekimi ya da insan kaynakları birimi tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerine ivedilikle bildirilecek.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile iş yeri hekimleri tarafından iş yerlerinde gereken önlemler alınacak, vakaların ve temaslılarının takibinde İlçe Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanacak.

Yemekhane ve servis araçlarında pozitif vakaların temaslılarının takibini kolaylaştırmak için oturma planı oluşturularak, kişilerin sürekli aynı yerde oturmasına özen gösterilecek.

İl genelinde bir haftalık süreçle ilgili planlama kapsamında, yarın umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, salı günü şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım aracı (okul servisleri dahil) ile havalimanı, gar, otogar gibi yerlerde, çarşamba günü Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerler ile personel servislerinde denetim yapılacak.

Ekipler perşembe günü tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere, cuma günü de AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar, spor tesislerinde denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller vb.) cumartesi günü; berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunaparklar, tematik parklar ise pazar günü denetlenecek.

Van'da toplu ulaşım araçlarında ayaktaki yolculara da ceza yazılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik yeni kararlar aldıklarını belirterek, "Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak." dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında kentteki son durumun değerlendirilmesi, alınan ve alınacak yeni önlemlerin belirlenmesi amacıyla toplanan Van Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısına başkanlık yapan Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kurumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Van'da alınan sıkı tedbirlerle vaka sayılarında azalmaların yaşandığını aktaran Bilmez, hastanelerde de bir sıkıntının bulunmadığını ifade etti.

Daha önce kentte düğün ve taziyelerde yemek ikramının yapılmaması, hastanelere ziyaretçi kabul edilmemesi gibi kararlar aldıklarını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Diğer bir husus da toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılması, ayakta yolcu almaya yetkisi olmayan minibüslerin, halk otobüslerinin ve L plaka minibüslere ayakta yolcu alınmaması. Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak. Kentimizde alınan tedbirler sonuç verdi, bu tedbirlerle devam edilecek. Vanlıların küçük aile olarak pikniğe gitmesine daha önce saat yediye kadar müsaade edilmişti. Artık gün batımıyla birlikte müsaade edilmeyecek, yani gün batımına kadar müsaade edilecek."

Maske, mesafe ve temizlik konusunda toplumun daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bilmez, "Kamu kurumlarının girişlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. Covid-19 hastalarının sokakta tespiti halinde yurtta izole edilme uygulamasına devam edilecek. Bugüne kadar 178 kişi yakaladık ve yurda yerleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların bazı sınıflarının açılmasıyla çok hassas bir döneme girildiğine ve çok duyarlı olunması gerektiğine işaret eden Bilmez, "Özelikle öğretmenlerimizin tarama talebinin Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanması ve öğrencilerimizin takibi konusu dile getirildi. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımızla ilgili alınan kararlar devam edecek. Bu yaştaki vatandaşlarımızın kafe, lokanta, pazarda ve AVM de bulunmaları, toplu taşıma araçlarına sabah saat 07.30-10.00, akşam 16.00-19.00 saatleri arasında binmeleri yasak. Bu yaştaki vatandaşlarımızın halk otobüsü ve belediye otobüslerine ücretsiz biniş kartları geçici bir süreliğine askıya alınmıştı ve devam edecek. Van'da yaklaşık 11 bin kişi karantinada bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin fabrikalarda Covid-19 denetimine katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Covid-19 nedeniyle fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile kurum müdürleri ile Lüleburgaz ilçesindeki fabrikaları gezdi.

Fabrika yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilgin, ardından denetimlerde bulundu.

Bilgin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Covid-19 denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Kendisi başta olmak üzere tüm görevlilerin sahada olacaklarını ifade eden Bilgin, salgına karşı daha etkili tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şu an için fabrikalarla ilgili çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatan Bilgin, salgına karşı herkesin daha duyarlı ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'te ve Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Gaziantep'te Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1039 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1039 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 103 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamda, Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 320 kişiye para cezası uygulandı.