Haber Giriş: Kaynak: AA
Bekir Coşkun hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Bekir Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Bir süredir kanser tedavisi gören Bekir Coşkun akşam saatlerinde solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Bekir Coşkun hayatını kaybetti.
1974'te gazetecilik hayatına foto muhabirliği ile başlayan Bekir Coşkun, sonrasında emniyet ve parlamento muhabirliğine geçti.
İlerleyen yıllarda köşe yazarlığı yapmaya başlayan Coşkun, Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde de okurlarıyla buluştu.
Son olarak Sözcü gazetesinde yazan Bekir Coşkun 75 yaşındaydı.
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