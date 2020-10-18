Haber Giriş: Kaynak: AA
Rize'de çıkan yangında 12 kovan arı yandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 12 kovan arı yandı.
Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde yaşayan 59 yaşındaki Ali Korkmaz'ın evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. O sırada evinin bahçesinde çalışan Korkmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, 12 kovan arı da yandı.
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