Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs, metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi.
İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.06 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 oldu.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:21
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