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Türkiye
AA 02.04.2025 06:35

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

ivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
[Fotograf: AA]

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm'e ait yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Kazayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"02 Nisan Çarşamba günü saat 04.40 sıralarında, D-200 kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında, Yalova'dan Erzincan'a seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrilmesi sonucu tek taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ile arama - kurtarma ekipleri kaza mahalline sevk edilmiştir. Kaza sonucu otobüste bulunan 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 27 kişiden 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 23 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

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